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قرعة الجولة الثانية لكأس العراق.. هذه أبرز المباريات

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-03T14:42:15+0000
قرعة الجولة الثانية لكأس العراق.. هذه أبرز المباريات

شفق نيوز / شهد مقرّ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، قرعةُ المرحلة الأولى/ للجولة الثانية من بُطولةِ كأسِ العراق للمجموعتين الغربيّة والفرات الأوسط، بحُضور رئيسِ قسم المُسابقات شهاب أحمد، وممثلي الأنديةِ المشاركة. 

وأسفرت قرعةُ مجموعة الفرات الأوسط عن مواجهاتٍ ستقامُ بعد غدٍ السبت 5 تشرين الثاني الجاري، في تمام الساعةِ الثانية والنصف بعد الظهر، وعلى النحو الآتي: (الحر-المحاويل) (الازدهار-الكوفة) (الكفل-عفك) (السماوة-الغاضريّة).

بينما أسفرت قرعةُ المَجموعة الغربيّة عن مواجهاتٍ تجمع كلاً من (الصوفية-الرمادي) (الشرقاط-الجولان)، على أن تقام المباريات يوم الأحد 6 تشرين الثاني، في تمام الساعةِ الثانية والنصف من بعد الظهر.

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