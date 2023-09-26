قرعة الاندية العربية لكرة السلة تضع ممثل العراق "الوحيد" في المجموعة الرابعة

شفق نيوز/ أوقعت القرعة فريق نادي دجلة الجامعة العراقي في المجموعة الرابعة من البطولة العربية للأندية بنسختها 35 التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة الى جانب اندية الاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني والأهلي المصري.

وجرت اليوم الثلاثاء القرعة الخاصة لبطولة الأندية العربية الخامسة والثلاثين لكرة السلة التي ستقام بدولة قطر خلال الفترة من 1- 12 تشرين الأول وستقام المنافسات في نادي قطر بالعاصمة الدوحة.

وتضم قائمة فرق البطولة اندية ، دجلة الجامعة العراقي ، والمحرق من البحرين، والأهلي ونادي قطر من قطر، والأهلي، والاتحاد السكندري من مصر، وبيروت ودينامو من لبنان، ونادي الكويت والقادسية من الكويت، ووحدة صنعاء من اليمن، الاتحاد الليبي، وخدمات البريج الفلسطيني، والسيب العُماني، والجيش المركزي السوري، والاتحاد الرياضي الجزائري، والفتح السعودي، ومجد طنجة المغربي.

ويشارك فريق دجلة الجامعة لكرة السلة حالياً في بطولة الدوحة الدولية في دولة قطر والتي تقام للمدة من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من ايلول الجاري بمشاركة ثمانية أندية عربية.