"قرة عيني".. الموت يفجع اللاعب العراقي نشأت أكرم

شفق نيوز- بغداد

رثى نجم كرة القدم العراقية السابق، نشأت أكرم، مساء اليوم الأحد، شقيقته بكلمات مؤثرة عبر فيها عن حبه لها والفراغ الذي تركته في حياته بعد رحيلها.

وذكر "المايسترو" في منشور تابعته وكالة شفق نيوز "بقلوب يعتصرها الألم، وبعيون دامعة مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أختي الحبيبة، قرة عيني، وسندي في هذه الحياة، سيدة الحنان، رفيقة الدرب، وشريكتي في كل لحظة".

وأضاف "رحلت عنّا إلى جوار ربها، تاركة وراءها فراغاً لا يملؤه أحد، وذكرى عطرة لن تُنسى".

وتابع "كانت نسمة من رحمة، تحب الجميع، وتمنح من حولها دفئاً وطيباً لا ينسى".

واختتم بالقول "أسألكم الدعاء لها، بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جنانه، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجبر كسر قلوبنا على فراقها".

ونشأت أكرم من مواليد 1984 من مدينة الحلة مركز محافظة بابل، يُعتبر أحد أبرز لاعبي الوسط المخضرمين في تاريخ الكرة العراقية، صنع اسمه بموهبته وساهم في أكبر إنجازات المنتخب، ومثّل العراق على المستوى الاحترافي في السعودية، الإمارات، قطر، هولندا، والصين.

وشارك مع منتخب العراق (2001–2013)، سجّل 17 هدفاً في 113 مباراة، وكان عنصراً أساسياً في تتويج العراق بكأس آسيا 2007، حيث نال جائزة أفضل لاعب في النهائي ودخل التشكيلة المثالية للبطولة.

ويُلقب نشأت أكرم بـ"المايسترو" بفضل رؤيته الثاقبة وتمريراته المميزة وقدرته على التسجيل من مسافات بعيدة.