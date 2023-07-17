قراءة في أوراق الجولة 37 من الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ انتهت منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ليلة أمس الأحد، لتتضح ملامح الفائز باللقب والوصيف، ومن سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى من المتذيلين لقائمة الترتيب.

وحسم فريق الشرطة لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة، اثر الفوز الذي حققه على مضيفه فريق نفط ميسان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب ميسان وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد، سجل الهدف الأول اللاعب امير صباح في الدقيقة 37، وأضاف الهدف الثاني المحترف ادريس تيانغ في الدقيقة 43، وعمق المحترف عبد المجيد بوبكر جراح الفريق الميساني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده الى 79 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعداً عن غريمه التقليدي فريق القوة الجوية بفارق 4 نقاط.

بدوره تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق زاخو بهدفين لهدف، في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدولي وانتهى شوطها الأول بنفس النتيجة، حيث تقدم الفريق الزاخولي بهدف في الدقيقة 7 عن طريق رأسية حميد حاجي وبخطأ من حارس المرمى.

وحاول بعدها الفريق الجوي العودة الى المباراة من خلال الضغط على الخصم في منطقته، وبتسديدة قوية من خارج المنطقة سجل المحترف كوفي فرانكو هدف التعديل في الدقيقة 15، وأضاف المحترف كريس موغالو الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 24 مستغلاً الخطأ الدفاعي لمدافع فريق زاخو في ابعاد الكرة، وسددها قوية من الجانب الى اقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الشوط الثاني لم يستطع كلا الفريقين طرق مرمى الفريق الخصم، لتبقى النتيجة على حالها، وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى 75 نقطة منفرداً بمركز الوصافة، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 41 في المركز 15.

وحافظ فريق الزوراء على مركزه الثالث اثر الفوز الذي تحقق على ضيفه فريق الكرخ بهدف يتيم، في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء وانتهى شوطها الأول بنفس النتيجة، وسجل هدف الفريق الزورائي عباس قاسم في الدقيقة 20 من المباراة، وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى 67 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفريق الكرخي عند النقطة 50 وحافظ فيها على مركزه العاشر رغم الخسارة.

كما حقق فريق الطلبة فوزاً ثميناً على ضيفه فريق نوروز بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد، حيث سجل لاعب نوروز محمد سامي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الطلاب هدف التعادل الذي حمل امضاء المحترف عدي بلحاج في الدقيقة 46، وقبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بدقيقة تمكن اللاعب زيد تحسين من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 بضربة رأسية رائعة اسكنها الزاوية اليمنى للحارس، وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده الى 63 نقطة محافظاً على مركزه الرابع، فيما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 في المركز التاسع.

وتمكن فريق الكهرباء من تسجيل خماسية نظيفة في مرمى الديوانية كانت حصة اللاعب مهيمن سليم 4 اهداف "سوبر هاتريك"، في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء وانتهى شوطها الأول بتقدم الفريق الفائز بهدف وحيد حمل امضاء مهيمن سليم في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق الكهرباء 4 اهداف، كانت حصة مهيمن سليم ملاخ منها 3 اهداف سجلها في غضون 9 دقائق 52، و58، و62، فيما أضاف مصطفى سعدون الهدف الخامس في الدقيقة 66، وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده الى 62 نقطة محافظاً على مركزه الخامس، فيما بقي فريق الديوانية في مركزه الأخير برصيد 12 نقطة.

وعاد فريق الحدود من محافظة دهوك محملاً بنقاط المباراة المهمة التي جمعته بالفريق الشمالي بعد ان تمكن من تحقيق فوزاً مهماً بهدفين نظيفين حملت توقيع مهاجم الفريق محمد أسويعيد، حيث لم يستطع الفريق الدهوكي استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وخسر المباراة بإرادته بعد ان تراجع الخط البياني للفريق في الجولات الأخيرة.

وتقدم الحدود في الدقيقة 16 عن طريق محمد أسويعيد، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهذين الهدفين، وفي الشوط الثاني لم يتمكن كلا الفريقين من تغيير النتيجة التي بقيت على حالها، وأضاف الحدود 3 نقاط مهمة الى رصيده الذي وصل الى النقطة 49 بالمركز 11، بينما تراجع فريق دهوك الى المركز 12 برصيد 49 نقطة.

ونجح نادي أربيل بتحقيق فوزاً ثميناً وصعباً على فريق النجف بهدف دون رد حمل امضاء اللاعب علي شوخان في الدقيقة 66، وعلى اثره رفع الفريق الهوليري رصيده الى 55 نقطة وارتقى خلالها الى المركز السابع، فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 56 حافظ فيها على مركزه السادس.

وفي ملعب كربلاء تعادل فريقا كربلاء وضيفه النفط سلباً، حيث لم يتمكن كلا الفريقين من تسجيل هدف في مرمى الخصم، لينتهي اللقاء بدون اهداف، أضاف من خلالها كلا الفريقين نقطة الى رصيده، ورفع كربلاء رصيده الى 53 نقطة متراجعاً الى المركز الثامن، فيما رفع النفط رصيده الى 37 نقطة وارتقى الى المركز 17.

ومن ملعب الفيحاء في محافظة البصرة انتهى اللقاء الذي جمع أصحاب الأرض نفط البصرة وضيفه الصناعة بفوز الأول بهدف دون رد، جاء عن طريق حيدر عبد الغني في الدقيقة 54، رفع فيها رصيده الى النقطة 42 وارتقى الى المركز 14، فيما بقي الصناعة في مركزه 19 برصيد 27 نقطة.

وتمكن فريق القاسم من قلب الطاولة على جاره نفط الوسط وحول تأخره بهدف الى فوز بهدفين لهدف، وتقدم نفط الوسط في الشوط الأول بهدف حسين إبراهيم في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني سجل فريق القاسم هدفين حملا امضاء اللاعبين كرار علاء في الدقيقة 63، وحيدر عبد الرحيم في الدقيقة 66، وبهذا الفوز رفع القاسم رصيده الى 40 نقطة حافظ فيها على مركزه 16، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 تراجع على اثرها الى المركز 18.