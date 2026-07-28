قرار من "إيفاب" يفضح تحيّز التحكيم لصالح الأرجنتين خلال ‏المونديال

شفق نيوز- برن

أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، يوم الثلاثاء، أن ‏قرار طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو، خلال المباراة ضد ‏الأرجنتين، في دور الثمانية لكأس العالم 2026، لم يكن صحيحاً‎.‎

وتعرض بريل إمبولو للطرد بعد تطبيق قاعدة "الهوية الخاطئة" ‏بشكل خاطئ‎.‎

وتلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني عندما كانت ‏النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، وبعد ذلك سجل منتخب ‏الأرجنتين هدفين في الشوطين الإضافيين ليفوز على سويسرا ‏‏(3-1) في كانساس سيتي‏‎.‎

وكان المهاجم السويسري البالغ من العمر 29 عاما، سقط على ‏الأرض إثر تدخل من لياندرو باريديس، وأشهر حكم الساحة ‏البرتغالي جواو بينيرو في البداية البطاقة الصفراء في وجه ‏لاعب خط الوسط الأرجنتيي‎.‎

لكن حكم تقنية الفيديو‎ (VAR) ‎أبلغ حكم الساحة بأن باريديس لم ‏يرتكب أي مخالفة، ليشهر بينيرو البطاقة الصفراء لإمبولو ‏لادعاء السقوط‎.‎

وأشار "إيفاب‎ "‎إلى أن تقنية الفيديو‎ (VAR) ‎حين يمكن التدخل في ‏حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار البطاقة للاعب ‏الخطأ، إلا أنه لا يمكن استخدامها لمراجعة المخالفة نفسها‎.‎

وأضاف: "لا يمكن مراجعة البطاقة الصفراء، إلا لتحديد اللاعب ‏الذي ارتكب المخالفة التي تمت معاقبته عليها، ولا يمكن مراجعة ‏المخالفة نفسها أو تغييرها".

وأوضح "إيفاب": "لقد لقي استخدام بند الخطأ في تحديد الهوية ‏للتعامل مع التمثيل، خلال كأس العالم 2026، استحسانا كبيرا، ‏وسيتم تضمينه في المراجعة التفصيلية لبروتوكول حكم الفيديو ‏المساعد. ومع ذلك، لا يجوز استخدامه على هذا النحو حتى ‏الانتهاء من تلك المراجعة".

ووصف المدير الفني للمنتخب السويسري مراد ياكين القاعدة ‏التي استند إليها طرد بريل إمبولو بأنها "غير مقبولة"، بقوله: ‏‏"لقد دمرت مباراتنا اليوم. علينا تقبل الأمر، لكن من المؤلم ‏الخسارة بهذه الطريقة".

وبين: "لا أعرف من وضع هذا القانون. لقد عوقبنا بسبب ‏قرار تحكيمي خاطئ. هذا أمر غير مقبول. لا ينبغي أن يكون ‏لهذا القانون وجود في ربع نهائي كأس العالم".

وتعرض المنتخب الأرجنتيني لضغوطات كبيرة للاعتقاد بأنه ‏حظي بالانحياز التحكيمي لصالحه في مونديال 2026، منذ ‏مباراته الأولى ضد الجزائر، وعدم طرد قائد "التانغو" ليونيل ‏ميسي بعد تدخله القوي ضد الجزائري عيسى مندي، وحتى ‏المباراة النهائية‎.‎

وتم إطلاق عريضة على موقع إلكتروني خاص للاحتجاج على ‏استمرار مشاركة أبطال العالم في البطولة، والمطالبة باستبعاد ‏ميسي وزملائه قبل مباراة الدور نصف النهائي للمونديال ‏مباشرة، ضد نظيره الإنكليزي‎.‎

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين واصل حملة الدفاع عن اللقب ‏بنجاح حتى المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام نظيره الإسباني ‏بهدف من دون رد.‏