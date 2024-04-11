قرار من الوقف السني في نينوى بحظر مشاركة رجال الدين بأي فعالية يثير سخطهم

شفق نيوز/ أصدر مدير الوقف السني في نينوى، يوم الخميس، اعماماً منع فيه رجال الدين المسلمين من المشاركة بأية فعالية.

وجاء في الاعمام الذي حصل عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى الكوادر الدينية والادارية كافة انه : "يمنع حضوركم او مشاركتكم في اي مؤتمر او ندوة او محاضرة او توزيع معونات او المشاركة باي شكل من الاشكال سواء كانت داخل المؤسسات الدينية في المحافظة او مؤسسات المجتمع المدني الاخرى الا بعد استحصال موافقة المدير حصراً".

ولاقى التعميم هذا موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط الدينية بالموصل

وقال رجل الدين الشيخ محمد الموصلي لوكالة شفق نيوز، ان "قرار مدير الوقف السني في نينوى فيه اجحاف وتجاوز على رجال الدين في الموصل بمنعهم من المشاركة بأية فعالية".

واضاف بان الأعمام "محاولة لممارسة الدكتاتورية داخل المؤسسة الدينية التي تقع على عاتقها توجيه النصح للمجتمع وفق ما حدده ديننا الحنيف ،لكن للاسف هناك محاولات تكميم الأفواه وتحجيم دور المؤسسة الدينية وممارسة السطوة عليها من قبل مسؤوليها".