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قرار "مفاجئ" يبعد كابتن الميناء محمد شوكان عن فريقه

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-21T05:27:44+0000
قرار "مفاجئ" يبعد كابتن الميناء محمد شوكان عن فريقه

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي الميناء العراقي، ابعاد كابتن الفريق محمد شوكان بعد لقاء زاخو أمس الاحد، لاسباب "فنية" ليكون خارج اسوار النادي بطلب مباشر من المدرب "امين فيليب" حسب بيان صادر من النادي.

بينما قال محمد جبار شوكان، إنه متفاجئ بالقرار، مبيناً أن اداري النادي ابلغتني بعد وصولنا الى بغداد قادمين من زاخو عقب  لقاء زاخو ضمن الجولة 22، بأنني خارج الفريق وابعدت لاسباب فنية .

وأضاف شوكان، لوكالة شفق نيوز، "استغربت سبب ابعادي لاسباب فنية مع ان امين فيليب مدرب الفريق مقتنع بادائي ودائما يؤكد بانني استطيع التسجيل بأية لحظة".

وارجع شوكان، "السبب الحقيقي وراء قرار الابعاد الى حدوث خلاف مع اللاعب احمد جليل حنون، ابن رئيس النادي في غرفة الملابس بعد اللقاء"، موضحاً أن الخلاف "كان بسيطاً ويحدث بين اي لاعب وزميله".

وأضاف أن "رئيس النادي يأخذ موقف من اي شخص يخالف ابنه ليقوم باتخاذ قرار ضده".

ودعا شوكان رئيس النادي، لأن "ينظر للجميع بعين واحدة ولا يفرق بين احد"، مضيفاً أنه "يحترم القرار"، لكنه يؤكد بأن "قرار الابعاد ليس لاسباب فنية كما بُلغت ونشر في موقع النادي بل شخصية".

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