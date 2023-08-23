قرار مرتقب من مبابي يحبس الأنفاس

شفق نيوز/ يحبس كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أنفاس الكثيرين بشأن مستقبله ووجهته المقبلة. وكشفت شبكة "فرانس بلو" أن مبابي سيتحدث عن مستقبله لوسائل الإعلام، عقب المباراة المقبلة لباريس ضد لانس.

ويلعب البي إس جي ضد لانس، السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الفرنسي.

وأثار كيليان مبابي، ضجة كبيرة طوال الصيف الجاري بسبب رفضه تجديد التعاقد، الذي ينتهي في صيف 2024.

واصطدم النجم الفرنسي بالإدارة الباريسية، ليعاقبه ناصر الخليفي رئيس النادي، بتجميده لأكثر من 3 أسابيع.

وغاب كيليان مبابي عن 4 مباريات ودية للفريق في جولته الصيفية باليابان وكوريا الجنوبية، ومباراة لوريان في الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

وحاول الخليفي بهذا القرار، للضغط على مبابي، في ظل أنباء تشير باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال مجانا صيف 2024.