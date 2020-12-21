قرار إماراتي يلغي "البطولة الرباعية" والمنتخب العراقي يعتزم خوض وديتين

شفق نيوز/ اكدت الهيأة التطبيعية لاتحاد كردة القدم العراقي، يوم الاثنين، الغاء البطولة الرباعية في الامارات المقرر اقامتها للمدة من التاسع لغاية الثاني عشر من الشهر المقبل.

وقال رئيس الهيأة اياد بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "الالغاء جاء بناء على طلب مدرب المنتخب الاماراتي الهولندي مارفيك الذي رفض المشاركة في البطولة لاسباب وصفها بالفنية".

واوضح ان "مدرب منتخب الامارات اقترح مواجهة المنتخب العراقي في الثاني عشر من الشهر المقبل في مباراة واحدة فقط".

واشار بنيان الى ان "الاتحاد استمع لمدرب المنتخب العراقي سيرتشكو كاتانيتش حول رأيه باللقاء الودي الذي ابدى بدوره عن الموافقة لمواجهة منتخب الامارات بشرط توفير مباراة ثانية مع منتخب اخر من اجل الفائدة الفنية لمنتخبنا الوطني الذي يستعد للتصفيات الاسيوية المزدوجة".