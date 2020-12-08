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قرار غير مسبوق لنادي الكرخ.. كريم سلمان مدربا "للأبد" رغم وفاته

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-08T12:33:20+0000
قرار غير مسبوق لنادي الكرخ.. كريم سلمان مدربا "للأبد" رغم وفاته

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي الكرخ الإبقاء على المدرب الراحل كريم سلمان مدربا للفريق "للابد" للنادي، بالرغم من وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال شرار حيدر رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان المرحوم كريم سلمان يبقى مدربا للفريق يساعده احمد عبد الجبار وسيبقى كرسيه فارغا.

وأضاف ان كل مستحقاته تصل لعائلته دون انقطاع كونه كان مدربا وفياً ومتفانياً بعمله.

واشار الى ان الراحل وضع أساس لفريق قوي عجز المدربين السابقين من وضعه كما ينبغي، مؤكدا ان صوره ستكون حاضرة في مباريات الكرخ في منافسات الدوري الممتاز.

وتوفي المدرب العراقي كريم سلمان، في بغداد اليوم عن عمر ناهز 55 عاماً متاثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً.

وكان سلمان لاعباً دولياً سابقاً شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتي 1988 و1993.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

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