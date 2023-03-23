قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد برشلونة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الخميس، فتح تحقيق عاجل ضد برشلونة بشأن "انتهاك محتمل لإطاره القانوني" فيما يتعلق بـ"قضية نيجريرا"، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليا.

ويتهم برشلونة بدفع ما يزيد عن 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيجريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.

يُذكر أن إدارة برشلونة متمسكة بالبراءة منذ ظهور الأخبار لأول مرة، وتفيد التقارير حتى الآن بأنه لم يتم العثور على دليل مؤكد وحاسم لشراء النادي الكتالوني للحكام.