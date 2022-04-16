قرار صارم من برشلونة بعد "فضيحة" لقاء آينتراخت فرانكفورت

شفق نيوز / أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن تذاكر المباريات القارية التي سيحتضنها ملعب فريقه "كامب نو"، ستكون اعتبارا من اليوم السبت، باسم الشخص الذي سيحضر المباراة.

واتخذ رئيس برشلونة هذا القرار، بعد حضور أعداد كبيرة من جمهور فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى معقل الفريق الكتالوني، "كامب نو"، الخميس الماضي، لمؤازرة فريقهم الذي اقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد التفوق على "البارسا" بنتيجة 3-2.

وأدلى لابورتا بتصريحات إلى شبكة تلفزيون كتالونيا "تي في 3"، قال فيها: "الـ34440 تذكرة التي طرحها النادي للبيع كانت عبارة عن تذاكر تضمنت قيودا بعدم القدرة على شرائها ببطاقات ائتمان ألمانية أو عبر أي عنوان رقمي إلكتروني ألماني".

وأوضح لابورتا، أن "هذه التذاكر كانت مخصصة إلى مدرجات الدرجة الثالثة من الملعب، التي شهدت حضورا طاغيا من جمهور الفريق الألماني".

وأشار لابورتا، إلى أن هذه التذاكر البالغ عددها 34440 قد بيعت بخصم 50 بالمئة للأعضاء قبل 24 ساعة من فتح بيع التذاكر إلى الجمهور بشكل عام، معبرا عن استيائه بالقول: "أولئك الذين اشتروا التذاكر هم من أعطوها إلى الجمهور الألماني، وهذا دليل".

وأشار رئيس برشلونة، إلى أن من بين حاملي التذاكر الموسمية البالغ عددهم 37746 الذين حضروا إلى "كامب نو"، تمت ملاحظة تواجد جماهير ألمانية في المقاعد المخصصة لهم.

وبرأ لابورتا نادي برشلونة من الحضور الطاغي للجمهور الألماني خلال المباراة، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن إدارة النادي "مسؤولة" عن تنظيم المباراة، وبأنه لا يود أن "يتكرر" ما عاشه النادي في لقاء الدوري الأوروبي ضد آينتراخت.