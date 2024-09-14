قرار آسيوي جديد يخص تدريبات الشرطة والنصر

شفق نيوز/ كشف مصدر في إدارة نادي الشرطة، ان تدريبات فريقه الكروي وضيفه النصر السعودي ستكون على ملعب الشعب الدولي مساءً بدلا من المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الآسيوي رفض اقامة تدريبات الفريقين في ملعب المدينة الذي سيستضيف المباراة المنتظرة يوم الاثنين عند الساعة السابعة مساءً وذلك بسبب إجراء مباراتين على الملعب خلال ثلاثة ايام، حيث سيلتقي فريقا القوة الجوية والتين أسير التركمانستاني، يوم الاربعاء الموافق الثامن عشر من أيلول الجاري بمستهل مشواره في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن مباراة الشرطة والنصر، كان من المقرر إقامتها على ملعب كربلاء، ولكن تم نقلها إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.