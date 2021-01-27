قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة العراقي أياد بنيان، يوم الاربعاء، الغاء المؤتمرين الفني والصحفي المخصصين قبل مباراة العراق والكويت.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "الالغاء جاء التزاما بالاجراءات الصحية الوقائية التي تم اتخاذها ضمن البروتوكول الطبي الشامل المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موضحا أن "الهدف من القرار الدولي هو لمنع الاختلاط وتوفير اجراءات السلامة والامان للمشاركين في مباراة اليوم من مدربين ولاعبين وحكام واداريين".

وأضاف أنه "سيتم تبليغ الطرفين العراقي والكويتي بالوان التجهيزات التي سيرتدونها في لقاء اليوم وكذلك التعليمات والتوجيهات الادارية التي تصل عبر كوفند عبد الخالق مسعود الذي عُيّن مشرفا عاما على البطولة".

وسمت اللجنة المنظمة للمباراة طاقما تحكيميا قطريا مؤلفا من سلمان الفلاحي حكماً للساحة ، والحكمين المساعدين فيصل الشمري وجمعة بورشيد ، اضافة للحكم الرابع العراقي واثق محمد ، الى جانب مقيم الحكام علاء عبد القادر .

بدوره قال باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي اجرى مرانه الاخير امس في ملعب البصرة وقد ابدى مدرب المنتخب كاتنيتش ارتياحه لمستوى اللاعبين وجاهزيتهم من خلال التدريبات التي اشرف عليها خلال المعسكر التدريبي القصير وانه سيختبر عددا من اللاعبين الشباب من خلال منحهم الفرصة لاثبات الجدارة".

وأضاف أن "كاتانيتش ابدى ارتياحه لاقامة مباراة ودية مع منتخب الكويت الذي يعد من الفرق القوية بالمنطقة، وانه يامل مزيدا من المباريات التجريبية للوقوف على تشكيلة المنتخب الاساسية قبل الدخول في مباريات التصفيات المزدوجة المقبلة".

ويلتقي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم ضيفه الكويتي في مباراة ودية على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة في الساعة السادسة مساءً، ويأتي اللقاء ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات القارة الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر.