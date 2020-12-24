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قرار حكومي يربك "التطبيعية" ويهدد بإلغاء مباراتين للمنتخب العراقي الشبابي

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-24T09:48:28+0000
قرار حكومي يربك "التطبيعية" ويهدد بإلغاء مباراتين للمنتخب العراقي الشبابي

شفق نيوز/ رجح رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي اياد بنيان، يوم الخميس، إلغاء مباراتي المنتخب العراقي للشباب الوديتين التين يعتزم خوضهما استعدادا لبطولة اسيا المقررة في اوزبكستان  مطلع شهر اذار المقبل.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن "قرار خلية الازمة الاخير بعد عودة تفشي جائحة كورونا، اربك حساباتنا بشأن لقاء منتخب الشباب امام منتخب شباب لبنان في كربلاء المقرر الشهر المقبل"، موضحا أن "المباراتين مهددتان بالالغاء بسبب مستجدات خلية الازمة وقرارها بفرض حظر تجوال جزئي".

وأضاف "نحن نمتثل لقرارات الخلية وسننتظر المستجدات لاتخاذ القرار النهائي".

وفيما يخص البطولة الرباعية في الامارات، قال بنيان إن "البطولة الرباعية المقررة في الامارات بمشاركة منتخبنا الوطني ، فانها الغيت رسميا".

واما بشأن مباراة المنتخب العراقي الودية امام الكويت في السابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، اوضح بنيان ، انها "مازالت قائمة وهنالك اكثر من منتخب يرغب مواجهة منتخبنا وديا وسندرسها جميعا بالاتفاق مع المدرب كاتنيتش".

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