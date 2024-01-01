قرار تاريخي.. الأرجنتين تمنع ارتداء الرقم 10 في منتخبها الأول من أجل ميسي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، اليوم الاثنين، أن الأسطورة، ليونيل ميسي، سيكون آخر لاعب يرتدي القميص رقم 10 في صفوف منتخب "راقصي التانغو"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال تابيا في تصريحات صحفية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء القميص رقم 10".

وكان نجم برشلونة السابق قد قاد منتخب الأرجنتين إلى الظفر بكأس العالم، بعد مباريات مثيرة خاضها بمونديال قطر في شتاء العام الماضي.

وكانت تلك المرة الثالثة التي يفوز بها منتخب "ألبيسيليستي" باللقب بعد غياب طويل منذ عام 1986، عندما قاد الأسطورة الراحل، دييغو مارادونا، بلاده للظفر بنسخة مونديال المكسيك.

وكان ميسي قد تحدث عن مستقبله مع المنتخب في مقابلة أجراها، مؤخرا، مع المذيع الشهير، سيباستيان فيغنولو، معترفا بأنه "غير متأكد" مما إذا كان سيتمكن من اللعب في نهائيات كأس العالم التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا: "اليوم كل ما أفكر فيه هو الوصول إلى بطولة كوبا أميركا (التي ستقام في الصيف المقبل) والقدرة على اللعب فيها، وآمل أن أتمكن من الكفاح مرة أخرى والفوز بلقبها مرة أخرى، وبعد ذلك فإن الزمن سيقرر ما إذا كنت سأواصل اللعب".

وتابع: "الحقيقة هي أنني سأكون في عمر لا يسمح عادة لأحد باللعب في كأس العالم، لهذا السبب قلت إنني لا أعتقد أنني سأكون هناك".