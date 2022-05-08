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قرار "استثنائي" من العنكوشي لإنقاذ الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-08T20:50:36+0000
قرار "استثنائي" من العنكوشي لإنقاذ الديوانية

شفق نيوز / اتخذ رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، يوم الأحد، قراراً "استثنائياً" لإنقاذ نادي الديوانية لكرة القدم، وقطع الطريق على "من يريد عرقلة مسيرة الفريق".

وقال العنكوشي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لأجل قطع الطريق أمام كل من يريد عرقلة مسيرة الأحمر الديواني، ومن أجل المصلحة العامة للجماهير الوفية وسمعة المحافظة (الديوانية)، تقرر إلغاء قرار تعليق نشاط فريق كرة القدم، حيث عاود الفريق تدريباته اليوم بقيادة الكابتن هيثم الشبول".

وأضاف: "كما تقرر عزل فريق كرة القدم، عن المشكلات الخارجية التي من شأنها أن تعرقل مسيرة الفريق، والتركيز التام على المباريات المصيرية المقبلة" .

وأشار العنكوشي، إلى "نقل الوحدات التدريبية لملعب عفك الدولي، تحضيراً لمباراة القاسم يوم الأربعاء القادم، فضلاً عن توفير حافلات نقل مجانية للجماهير، ستنطلق في يوم المباراة لدعم الأحمر الديواني".

وكانت الهيئة العامة لنادي الديوانية قد قررت في اجتماع استثنائي سحب الثقة عن رئيس النادي حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي.

وعدّ العنكوشي ذلك القرار باطلاً وتم بتحريض من وزير الشباب والرياضة ، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال.

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