قرارات "مهمة" قبل مباراة العراق والكويت.. شفق نيوز في المدينة الرياضية بالبصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلن مدير المدينة الرياضية في محافظة البصرة لطفي الجزائري، يوم الأربعاء، عن إكتمال كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عير إصدار قرارات جديدة لتنظيم المباراة.

و قال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة الرياضية وملعب البصرة الدولي جاهزان فنياً وتقنياً وإدارياً لاستضافة مباراة المنتخب الوطني يوم غد الخميس، بالإضافة إلى تجهيز ملعب تدريبي خاص للمنتخب الكويتي".

وأضاف أن "الاجتماعات الأخيرة لرئيس اللجنة الأمنية العليا والجهات ذات العلاقة خرجت بقرارات مهمة من شأنها إنجاح المباراة، أهمها تسهيل دخول الجماهير وتجهيز مواقف عامة للسيارات، وإعداد خطة أمنية متكاملة، بالإضافة للسماح بدخول كاسات المياه، وأيضاً الاتفاق مع الكافتيريات الداخلية بتحديد تسعيرة معينة للسلع لمنع رفع أسعارها".

وكان رئيس اللجنة الأمنية، في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، وجه بمنع أي مظاهر للاحتفال بعد انتهاء مباراة العراق والكويت مرجعاً ذلك إلى مصادفة المباراة مع ذكرى اسشهاد الإمام علي عليه السلام.

وقال الفريجي خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ظهر اليوم، إن "اللجنة الأمنية المنعقدة بخصوص مباراة العراق والكويت، قررت منع أي مظاهر للاحتفال بعد انتهاء المباراة المقرر اقامتها يوم غد الخميس، وذلك لمصادفتها مع أيام جرح واستشهاد الامام علي عليه السلام".