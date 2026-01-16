قرارات مفاجئة وتعاقدات متقلبة.. أسبوع ساخن في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشهد الساحة الكروية العراقية حراكاً متسارعاً مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم الكروي الحالي، بين قرارات إدارية مؤثرة، وتعاقدات جديدة، وأخرى أُلغيت لأسباب فنية وتنظيمية، إلى جانب مستجدات تخص لاعبين محليين ومحترفين على مستوى الأندية والمنتخبات.

ورفضت إدارة نادي القوة الجوية طلب الاتحاد الأردني القاضي بتفريغ لاعب منتخب الأردن مهند أبو طه، للمشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام اليابان، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وجاء رفض إدارة القوة الجوية بسبب عدم إدراج البطولة ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا دي)، فضلاً عن حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب، لا سيما في ظل منافسة النادي على المراكز المتقدمة في دوري نجوم العراق.

وفي السياق ذاته، أكمل نادي الشرطة تعاقده مع لاعبه السابق السوري فهد اليوسف، الذي سبق أن مثّل الفريق لعدة مواسم، وذلك بعد إنهاء عقده في بداية الموسم الحالي، قبل أن تعيد الإدارة التعاقد معه مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي أربيل، رفضت إدارة النادي العروض الخارجية المقدمة للتعاقد مع اللاعب مصطفى قابيل، ومن بينها عرض رسمي من النادي الأهلي المصري، مؤكدة تمسكها بخدمات اللاعب ضمن مشروع الفريق الساعي للمنافسة على لقب الدوري.

وفي إطار تدعيم صفوفه، أعلن نادي أربيل تعاقده مع صانع الألعاب الأرجنتيني كريستيان براكو، قادماً من نادي كوابيرا البوليفي.

وفي ختام المشهد، فاتحت إدارتي ناديي الشرطة والكرمة المدافع السوري أحمد فقا من أجل تمثيل أحد الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما يدرس اللاعب العرضين لاختيار الأنسب له في المرحلة المقبلة.

وأخيراً، وبحسب الصحف السعودية، تنتظر إدارة الاتفاق السعودي شهادة الكفاءة المالية لإتمام التعاقد مع لاعب الزوراء حيدر عبد الكريم، حيث تشترط لوائح الدوري السعودي "روشن" الحصول على الكفاءة لقيد أي لاعب جديد قبل الانضمام إلى أي فريق في الدوري السعودي.