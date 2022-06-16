قرارات "صارمة" من اتحاد الكرة العراقي بحق نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات بحق نادي القوة الجوية بينها "الغرامات والحرمان".

وقالت اللجنة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها اجتمعت، اليوم، لمناقشةِ تقريري حكم ومشرف مباراة ناديي الزوراء والقوة الجويّة التي جرت في ملعبِ الشـعب الدوليّ ضمن بطولةِ كـأس العراق يوم الاثنين 13 حزيران الجاري، وكذلك مُشاهدة مقاطع الفيديو الخاصّة بالمباراةِ والأحداث التي جرت بعد انتهائها.

وبينت اللجنة أنها اطلعت على تفاصيل التقريرين ومقاطع الفيديو، ولاحظت وجودَ أعمال شغبٍ وفوضى من قبل جمهورِ نادي القوة الجويّة وإلحاق الضررِ في مقاعدِ المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدوليّ المُساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بقناني الماءِ والحجارةِ، وهو ما أدّى إلى إصابةِ كتفهُ الأيسر.

وعليه قررت اللجنة، وفق البيان، حِرمان فريق نادي القوة الجويّة من اللعبِ على أرضه المُفترضةِ وبدون جمهورٍ ولخمس مبارياتٍ، استناداً لأحكامِ المادة 67/ انضباط، وبدلالةِ المادة 15 انضباط، على أن يجري سريانُ العقوبة في هذا الموسمِ والموسم المُقبل 2022-2023.

كما قررت فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي القوةِ الجويّة مُقدارها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي، استناداً للمادة 19 انضباط ، مشددة على أن نادي القوة الجويّة يتحمل الأضرارَ التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ حسب ما تقررهُ اللجنةُ التحقيقيّة المُشكلة من قبل وزارةِ الشَباب والرياضة .

واشار البيان الى استدعاءُ كل من مدربِ نادي القوة الجويّة (قحطان جثير) ورئيس رابطة مُشجعي القوة الجويّة (ضياء سمير) ورئيس رابطة مُشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) للحضورِ إلى لجنة الانضباط بمقرّ الاتحاد يوم الاثنين المقبل المُوافق 20 من حزيران الجاري.