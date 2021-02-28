قرارات جديدة تصدرها لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، وبناءً على توصيات دائرة الحكام، عدداً من القرارات الخاصة بحكام الدوري الممتاز.

وأكدَ رئيس لجنة الحكام، علاء عبد القادر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن أول القرارات هو إعادة اختبارات الحكام الذين أكملوا 12 دورة ولم يوفقوا بمادة نظرية واحدة فقط (يقتصر الامتحان على هذه المادة)، فضلا عن الحكام الذين اجتازوا جميع الاختبارات البدنية والنظرية ومجموع درجاتهم أقل من 75.

وأضافَ عبد القادر؛ "تطبق المعايير نفسها التي اعتمدت في الاختبارات السابقة، درجة النجاح 12 من 20 الأخطاء وسوء السلوك والتسلل، و 6 من 10 لاختبارات القانون العربي والانكليزي، على أن لا يقل المجموع عن 7".

وتابعَ: ستكون الاختبارات البدنية والنظرية للحكام المؤجلين والحكام في الفقرة "1" في الفترة من 15_20 آذار 2021.

وبيّن عبد القادر؛ أن اختبارات اللياقة البدنية ستُعاد بالنسبة للحكام الذين لم يوفقوا فيها بين المرحلتين في الفترة من 5_10 نيسان 2021.

واختتمَ رئيس لجنة الحكام حديثه بالقول: ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التصريحات في القنوات الفضائية تخص عمل لجنة الحكام ودائرتها من قبل أشخاص منضوين ضمن منظومة الاتحاد ولجنة الحكام من حكام عاملين ومقيمين للحكام، وتُعد هذه الأمور مخالفة للوائح الوطنية والقارية والدولية، ولذلك نرجو من الجميع الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات، وكلُ مَن لديه اعتراض أو وجهة نظر مختلفة أو يشعر بالغبن في جزئية معينة، فأبواب لجنة الحكام مفتوحة وتطرح الآراء ضمن السياقات والأطر الرسمية.