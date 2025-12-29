قد يشمل العراق.. "فيفا" يشترط انتهاء الدوريات المحلية قبل تصفيات كأس العالم

شفق نيوز- زيورخ

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، موعد انتهاء الدوريات المحلية للمنتخبات الوطنية المتأهلة إلى كأس العالم 2026، ملزماً الاتحادات المعنية بإنهاء مسابقاتها المحلية بحد أقصى يوم 21 أيار/ مايو 2026.

ويشمل القرار منتخبات الدول المتأهلة إلى مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المؤمل أن يكون المنتخب العراقي لكرة القدم أحد المرشحين للتأهل إلى البطولة، في حال فوزه على أحد المنتخبين الفائزين من سورينام وبوليفيا في الملحق العالمي، بالمباراة المقررة مطلع نيسان المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد حدد نهاية منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025–2026 في الأول من حزيران 2026، بعد انطلاقه في 13 أيلول/ سبتمبر 2025.