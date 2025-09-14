قد يحضر كريستيانو رونالدو .. بغداد تحتضن مواجهتين آسيويتين في غضون 15 يومًا

شفق نيوز - بغداد

تشهد العاصمة بغداد، خلال 15 يوماً فقط، احتضان مواجهتين كرويتين بارزتين على ملعب نادي الزوراء بمنطقة الرحمانية في جانب الكرخ، والتي تجمع فريقين عراقيين باثنين من بين أقوى الفرق الآسيوية.

ويستضيف ملعب الزوراء أولى المواجهات يوم الاثنين الموافق 15 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث يلتقي الشرطة العراقي مع السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" .

أما المباراة الثانية، فستقام على الملعب نفسه في الأول من الشهر المقبل، وتجمع بين الزوراء العراقي والنصر السعودي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي ، ضمن بعثة فريقه المتوجهة إلى العراق.

وكانت ادارة نادي الزوراء ، اعلنت ان ملعب نادي الزوراء أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات المحلية والدولية .