قدامى العراق يصلون الكويت بقائمة نهائية

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب العراق لقدامى اللاعبين، يوم الأربعاء، عبر مطار النجف الدولي متوجهاً إلى دولة الكويت للمشاركة في بطولة الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 شباط الحالي.

وتكفل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، وفقاً لبيان صادر عن اتحاد الكرة العراقي وورد لوكالة شفق نيوز، بكامل نفقات مشاركة المنتخب في هذه البطولة، في خطوة لدعم اللاعبين السابقين وتعزيز حضور العراق في المحافل الرياضية.

واختار مدرب المنتخب، حكيم شاكر، قائمة نهائية من 20 لاعباً لخوض منافسات البطولة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نور صبري، محمد كاصد

الدفاع: حيدر عبد الأمير، مهدي كريم، علي حسين رحيمة، سعد عطية

الوسط: وسام زكي، صالح سدير، كرار جاسم، خلدون إبراهيم، سامر سعيد، أوس إبراهيم

الهجوم: رزاق فرحان، يونس محمود، مصطفى كريم، حيدر صباح، أحمد مناجد، حمادي أحمد، خالد مشير، هيثم كاظم

ويستهل منتخب العراق لقدامى اللاعبين مشواره في البطولة بمواجهة نظيره اليمني يوم السبت المقبل، ثم يلتقي نظيره البحريني يوم الأحد، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب السعودي يوم الاثنين.

ويطمح قدامى أسود الرافدين إلى تقديم مستويات مميزة والمنافسة بقوة على اللقب في النسخة الأولى من البطولة، التي تشهد مشاركة عدة منتخبات خليجية.