"قداحة" تحقق الفوز لنادٍ في مباراة بالدوري الألماني

شفق نيوز/ أكدت محكمة فض المنازعات، يوم الاثنين، قرار اتحاد الكرة الألماني لكرة القدم باعتبار نادي بوخوم فائزاً على أونيون برلين بنتيجة 2-0 بعدما ألقت جماهير الأخير قداحة على حارس مرمى بوخوم، بعد أكثر من أربعة أشهر من الواقعة.

ما الذي حدث لحارس بوخوم؟

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في برلين، لكن الاتحاد الألماني اعتمد فوز بوخوم، وذلك بسبب إصابة حارس مرماه، باتريس دريفس، بقداحة ألقتها جماهير أونيون برلين قبل وقت قليل من انتهاء المباراة.

وتوقفت المباراة لنحو نصف ساعة، ثم استكملت بدون دريفس الذي غادر الملعب، واضطر أحد زملائه ليحل مكانه في حراسة المرمى بعدما أجرى بوخوم جميع تبديلاته.

طعن يونيون في القرار النهائي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وأحال القضية إلى هيئة تحكيم لفض المنازعات.

والتقى الفريقان مجدداً في مباراة الدور الثاني بالدوري، أمس الأحد، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

من جانبه أوضح رئيس المحكمة، أودو شتاينر، قائلا: "لم يتم إلغاء المباراة، لكن الفريقين اتفقا على عدم تسجيل أي أهداف أخرى، ولذلك، اعتبرت المحكمة هذه الحالة بمثابة إلغاء فعلي للمباراة".

وقال المدير الإداري لنادي بوخوم، إيليا كاينزيغ: "نحن سعداء بتسوية هذا الأمر، ونتمنى للفريقين التركيز بشكل كامل على التحديات الرياضية في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري خلال الأسابيع المقبلة".

وينعش هذا الحكم القضائي آمال بوخوم في صراعه للنجاة من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب، وقد يهبط للمرة السابعة يوم الجمعة إذا خسر مباراته أمام هايدنهايم المهدد بالهبوط أيضا.

ويبقى أمل بوخوم الوحيد هو الوصول للمركز المؤهل لملحق الهبوط، حيث يتخلف عنه بفارق أربع نقاط.

أما هذه الخسارة الاعتبارية فلن تؤثر على فريق أونيون برلين، لأنه لا يصارع الهبوط أو ينافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.