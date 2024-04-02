قحطان جثير يوضح واقعة "العيون الزرق" ويؤكد: كاساس لا يختلف عن "العراقي" إلا بالدعم المادي

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب شباب العراق السابق قحطان جثير، يوم الثلاثاء، بأن مدرب المنتخب العراقي الحالي، خيسوس كساس، يحظى باهتمام الاتحاد العراقي لكرة القدم وحصل على دعم مالي كبير لبناء فريق جديد، مبيناً أن المدربين العراقيين كان باستطاعتهم بناء فريق يقارع آسيا لو توفر لهم دعم كاساس، حسب وصفه.

وقال جثير لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لم يوفر للمدرب العراقي جزءاً مما وفره للمدرب الأجنبي، ولو كان هذا الاهتمام الحالي متوفر للمدرب العراقي لبنى فريقاً مستقراً وعلى مستوى عال يقارع أي منتخب آسيوي مهما كانت قوته".

وتابع: "متفائل بمنتخبنا على تحقيق تطلعات الشارع الرياضي والتأهل إلى كأس العالم 2026 في ظل وجود هذا الاهتمام والدعم الكبيرين للمنتخب الوطني وكادره الفني".

وأضاف، أن "خيسوس كاساس تولدت له قناعة كافية عن اللاعبين بسبب قربه وتواجده في العراق ومتابعته عن كثب الدوري العراقي، وهذا جانب يحسب للمدرب كاساس، ويسهم في بناء جيل جيد من اللاعبين المحليين والمحترفين وتأسيس منتخب قوي يقارع كبار آسيا".

ولفت إلى أن" فرصة المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026 باتت جيدة في الوقت الحالي خصوصا بعد زيادة المقاعد الآسيوية المؤهلة للمونديال".

ونفى جثير انباء غير دقيقة تداولت عن لسانه، مؤكدا أنه لم يقلل من شان مدرب المنتخب العراقي الاسباني وانه يتهكم به ويقول بان الفرق بينه "قحطان جثير" وبين كاساس العيون الزرق فقط.

واكد ان "كاساس مدرب جيد وله اسلوبه الخاص في التدريب وبنى جيل جيد يضم خليطاً من خيرة لاعبينا المحليين والمحترفين وقادهم في بطولات مختلفة بشكل جيد".

واوضح ان ما قاله تحديداً؛ ان "المدرب العراقي يمتلك مايمتلكه المدرب كاساس، او اي مدرب اجنبي من معلومات وخبرات وإمكانيات فنية لكن الفارق بين الاثنين هو الدعم الذي يحظى به المدرب الاجنبي، اختلافاً بين عين المدرب العراقي والاجنبي اذ ان الاجنبي يمتلك عيوناً زرقاء".