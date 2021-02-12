قحطان جثير يكثف متابعته للدوري الممتاز: أبحث عن مواهب صاعدة

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي للشباب، قحطان جثير، يوم الجمعة، متابعته للاعبين الشباب أثناء مباريات دوري الكرة الممتاز بما فيهم اللاعبون المغتربون الذين من المؤمل تواجدهم مع المنتخب خلال أقرب استحقاق لهم، لاصطياد "المواهب الصاعدة".

وقالَ المدرب قحطان جثير في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "لدينا رؤية مستقبلية لمنتخب الشباب، رغم إلغاء نهائيات كأس آسيا للشباب التي كانت من المؤمل أن تقام بداية الشهر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكننا مستمرون بمتابعة لاعبي المنتخب الذين يلعبون في دوري الكرة الممتاز، فضلاً عن البحث عن مواهب صاعدة من أجل ضمهم لصفوف المنتخب".

وأضافَ مدرب منتخب الشباب: أن "متابعتنا مستمرة أيضاً للاعبين المغتربين في الخارج، وقد تمت دعوة أربعة لاعبين أثناء معسكر قطر نهاية العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة لتواجدهم مع المنتخب، ونتابعُ عددا من اللاعبين من أجل دعوتهم للمنتخب بعد إنهاء أوراقهم الإدارية".

وأشارَ جثير إلى أن "هناك اجتماعا قريبا سيجمع الملاك التدريبي لمنتخب الشباب مع اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل المنتخبات في حال كان هناك ترحيل إلى فئات أعلى بعد إلغاء جميع البطولات للعام الحالي، حيث ستكون هناك دعوات جديدة للاعبين بأعمار جديدة"، لافتا إلى تشكل "رؤية فنية في حال ترحيل الأعمار بالنسبة لمنتخبات الفئات العمرية".

وختمَ مدرب ليوث الرافدين حديثه: أن اتحاد غرب آسيا حدد مواعيد البطولات لجميع الفئات لموسم 2021، والتي ستقام جميعها في الربع الأخير من العام الحالي.