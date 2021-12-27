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قحطان جثير يقدم استقالته من تدريب الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-27T17:11:28+0000
قحطان جثير يقدم استقالته من تدريب الطلبة

شفق نيوز/ قدم قحطان جثير مدرب الطلبة ومساعده مؤيد جودي استقالتهما من تدريب الفريق لاسباب ادارية.

وقال جودي لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الاستقالة جاءت لعدم توفير إدارة الفريق ابسط الامور للاعبين مثل المكافآت والامور الاخرى التي يحتاجها الفريق".

واوضح ان "الادارة تطالب الكادر التدريبي بالفوز بنتائج كبيرة ولا ترضى بالفوز بهدف وهدفين كما تطالب الكادر التدريبي بالتنافس على المركز الاول وهذا يولد عامل ضغط على الكادر التدريبي واللاعبين".

واضاف جودي ان "الفريق يحتاج الى دعم مالي ولاعبين على مستوى عال ليتسنى له تحقيق مايطلبه الكادر وهذا غير متوفر".

واشار الى ان "ادارة النادي بدأت تتأثر بكلام وتدخلات الجمهور وهذا جانب خطر ولايجوز ابدا فلابد من عزل العمل الاداري عن الجمهور الذي يجب ان يكون على المدرجات يؤازر فريقه ولا يتدخل بالامور الفنية والادارية".

وختم بالقول ان "استقالتي واستقالة مدرب الفريق قحطان جثير نهائية بسبب عدم امكانية العمل وسط هذه الاجواء".

وكان فريق الطلبة تعرض لخسارة اليوم امام نفط ميسان بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز ويحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة .

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