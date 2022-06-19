سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قحطان جثير يعلن اتفاقه مبدئياً مع إدارة الصقور: سأختار اللاعبين بنفسي وسأتحمل النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-19T10:11:35+0000
قحطان جثير يعلن اتفاقه مبدئياً مع إدارة الصقور: سأختار اللاعبين بنفسي وسأتحمل النتائج

شفق نيوز/ أعلن مدرب القوة الجوية الحالي قحطان چثير، يوم الأحد، أنه اتفق مبدئياً على تجديد الثقة به مدرباً للصقور للموسم المقبل.

وقال چثير لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقا مبدئيا جرى بينه وبين الادارة فقط لقيادة الفريق للموسم 2002-2023"، مشيراً الى أن "نقاطاً مهمة يجب الاتفاق عليها بين الطرفين بغية البدء بشكل مثالي مع الفريق وتحقيق نتائج جيدة مع النادي في الموسم المقبل".

واشار الى انه "اتفق مع الادارة على ان يختار لاعبيه بنفسه ليتحمل المسؤولية كاملة بشأن النتائج"، مؤكدا على ضرورة ان "يكون اختيار لاعبي الفريق من قبل المدرب ليحمل على عاتقه المسؤوليات، بشرط تهيئة كل سبل النجاح للفريق من قبل الادارة".

وكان فريق نادي القوة الجوية استعاد أمس مركز الوصافة بعد فوزه على نفط الوسط بالجولة 36 من الدوري الممتاز.

related

بعد تقديمه مدرباً.. جثير يضع خطته للصقور وأهمها اقصاء "النوارس" من الكأس

Date: 2022-05-23 17:52:58
بعد تقديمه مدرباً.. جثير يضع خطته للصقور وأهمها اقصاء "النوارس" من الكأس

التراخيص الآسيوية تتفقد مقر نادي القوة الجوية وتطلع على "جملة أمور خاصة"

Date: 2022-03-22 13:52:04
التراخيص الآسيوية تتفقد مقر نادي القوة الجوية وتطلع على "جملة أمور خاصة"

انسحاب الجوية أمام نوروز بسبب دخول الجمهور 

Date: 2021-10-15 13:29:25
انسحاب الجوية أمام نوروز بسبب دخول الجمهور 

فريق سيدات القوة الجوية يدك مرمى الدفاع الجوي برباعية نظيفة

Date: 2022-02-21 15:49:59
فريق سيدات القوة الجوية يدك مرمى الدفاع الجوي برباعية نظيفة

الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

Date: 2021-07-09 11:28:20
الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

نادي القوة الجوية يسحب لاعبيه من المنتخب لملاقاة زاخو في "كأس العراق"

Date: 2021-05-20 14:55:30
نادي القوة الجوية يسحب لاعبيه من المنتخب لملاقاة زاخو في "كأس العراق"

"عدم الشرعية" تلاحق انتخابات الجوية وتهدد إدارتها بالحل

Date: 2021-11-05 07:24:42
"عدم الشرعية" تلاحق انتخابات الجوية وتهدد إدارتها بالحل

اتحاد الكرة العراقي يحسم موقفه من أزمة الجوية

Date: 2022-06-01 08:04:03
اتحاد الكرة العراقي يحسم موقفه من أزمة الجوية