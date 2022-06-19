قحطان جثير يعلن اتفاقه مبدئياً مع إدارة الصقور: سأختار اللاعبين بنفسي وسأتحمل النتائج

شفق نيوز/ أعلن مدرب القوة الجوية الحالي قحطان چثير، يوم الأحد، أنه اتفق مبدئياً على تجديد الثقة به مدرباً للصقور للموسم المقبل.

وقال چثير لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقا مبدئيا جرى بينه وبين الادارة فقط لقيادة الفريق للموسم 2002-2023"، مشيراً الى أن "نقاطاً مهمة يجب الاتفاق عليها بين الطرفين بغية البدء بشكل مثالي مع الفريق وتحقيق نتائج جيدة مع النادي في الموسم المقبل".

واشار الى انه "اتفق مع الادارة على ان يختار لاعبيه بنفسه ليتحمل المسؤولية كاملة بشأن النتائج"، مؤكدا على ضرورة ان "يكون اختيار لاعبي الفريق من قبل المدرب ليحمل على عاتقه المسؤوليات، بشرط تهيئة كل سبل النجاح للفريق من قبل الادارة".

وكان فريق نادي القوة الجوية استعاد أمس مركز الوصافة بعد فوزه على نفط الوسط بالجولة 36 من الدوري الممتاز.