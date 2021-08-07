‏قحطان جثير يعد جمهور الطلبة بفريق مغاير في الموسم المقبل

شفق نيوز/ اكد مدرب نادي الطلبة الجديد قحطان جثير، يوم السبت، أنه سيتعاقد مع لاعبين محترفين لضمهم لصفوف الفريق الكروي، واعداً جمهور الطلبة بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير في الموسم المقبل.

وقال جثير لوكالة شفق نيوز، ان "اغلب لاعبي فريق الطلبة انتقلوا الى فرق اخرى وقد بدأنا بالتعاقد مع لاعبين جدد منذ اربعة ايام وتم صرف 30% من مستحقاتهم من قبل الادارة وسيتم تسلم العقود على ثلاث دفعات".

واشار الى ان "ادارة النادي حددت ميزانية مالية غير ملبية للطموح لكن سنعمل قدر المستطاع لتأسيس فريق قادر على التنافس في الموسم الكروي المقبل".

ولفت جثير الى ان "الهيئة الادارية خولتني بالتعاقد مع لاعبين محترفين جدد ليكونوا اضافة جيدة للفريق وسيتم ذلك في غضون الايام المقبلة".

وختم بالقول "نأمل ان نوفق في ادارة الانيق الموسم المقبل وان نحقق شيئاً يسعد جمهور الطلبة الذي واجه صعوبة في الموسم الماضي بعد ان كان الفريق مهدداً بالهبوط الى دوري الدرجة الاولى بنسبة كبيرة".