قحطان جثير يعد بمعالجة الأخطاء: المغتربون قدموا مباراة جيدة أمام قطر

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، يوم الجمعة، المباراة أمام منتخب شباب قطر بالـ"جيدة" بالنسبة لأداء اللاعبين، قياساً بفترة الغياب والابتعاد عن المباريات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالَ جثير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة أمس الودية أمام منتخب قطر كانت ايجابية بالنسبة لنا رغم التعادل السلبي وتشخيص بعض الاخطاء، وهذا شيء متوقع بسبب ابتعاد اللاعبين عن المباريات مع المنتخب، وكذلك حتى مع الاندية التي يلعبون لها"، مشيرا إلى أنه سيعالج الاخطاء التي حصلت في المباراة الأولى خلال المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد.

ولفت مدرب منتخبنا الوطني للشباب إلى أن "المباريات الودية مهمة بالنسبة لنا، قبل الذهاب إلى بطولة آسيا تحت 19 عاما، وهذه المباريات ستساعدنا على رفع نسق التحضيرات من خلال انسجام اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية، خصوصاً مع انضمام المغتربين لقائمة المنتخب، والآن هم بحاجة إلى مباريات عديدة للتناغم مع المجموعة".

وأضافَ جثير، أن "منتخب الشباب سيخوض المباراة الثانية خلال معسكر قطر، ونأمل خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية، لكي نذهب إلى أوزبكستان ونحن على أتم الجاهزية".

وأشادَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب بالمدعوين حديثاً للمنتخب، وهم كل من كاردو كامران والحارس نديم نادر، بعد المستوى الجيد أمام منتخب قطر، لافتا إلى أنهما لاعبان ملتزمان داخل الملعب وخارجه، والانطباع الأول كان جيداً فنياً.

وأعرب عن أمله بـ"مشاركة اللاعب متين ديار في مباراة قطر الثانية لكونه وصل في ساعة متأخرة من فجر الجمعة وسيدخل الوحدات التدريبية مع اللاعبين مساء اليوم، كما أتمنى إنهاء أوراق اللاعبين المغتربين الثلاثة الذين لم تكتمل أوراقهم الإدارية لغاية هذه اللحظة، وهم كل من علي باسل الموسوي المحترف مع كوبنهاكن الدنماركي، وأيسن إسحاق لاعب ملبورن فيكتوريا الاسترالي، وأمين نوفل الدخيل لاعب نادي ستاندرليج البلجيكي تحت 19 عاما، لكي يلتحقوا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".