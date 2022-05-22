قحطان جثير مدربا للجوية خلفاً لحكيم شاكر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة القوة الجوية عن تسمية المدرب قحطان جثير مدربا لفريق القوة الجوية خلفا للمدرب المستقيل حكيم شاكر.

وقال مؤيد جودي المدرب المساعد الجديد للنادي لوكالة شفق نيوز، ان جثير اتفق مع الإدارة لتسمية الملاك المساعد الذي تألف مني مؤيد جودي ومثنى خالد ومدرب الحراس حسن هادي.

واشار الى ان يوم غد سيقود الكادر التدريبي الجديد الفريق يوم غد في ملعب القوة الجوية بتمام الساعة الخامسة عصرا.

ويحتل فريق القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 32 المركز الرابع برصيد 58 نقطة حيث شهد تراجعاً في النتائج في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا التي ودع من الدور الأول، مما دفع المدرب حكيم شاكر لاعلان استقالته.