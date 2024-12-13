قحطان جثير مدرباً لفريق ⁧‫نوروز‬⁩ خلفا لفييرا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نوروز، يوم الجمعة، انها تعاقدت مع المدرب قحطان جثير بدلا من المقال جوفان فييرا.

وقال مدير المكتب الإعلامي نوا لطيف، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة تعاقدت مع المدرب قحطان جثير خلفا لفييرا لقيادة الفريق لما تبقى من الدوري .

وبين ان المدرب قحطان جثير سيباشر بمهمته على الفور وسيقود الفريق بدءاً من الجولة الـ 12.

وكانت إدارة النادي قررت رسميا فسخ عقدها مع المدرب جوفان فييرا بالتراضي مع تقديم الشكر والاحترام لما قدمه من خدمة لفريق النادي.

وجاء فسخ العقد بعد النتائج السلبية التي خرج بها مع الفريق خلال دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يحتل "نوروز" المركز الـ 18 في دوري النجوم، ويمتلك ثماني نقاط.