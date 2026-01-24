قحطان جثير مدربا لفريق النجف ‏

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف، مساء السبت، تسمية قحطان جثير مدربا لفريقها الكرو ي .

‏وقال عدنان السوداني الناطق الاعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي قررت تسمية المدرب قحطان جثير، مدرباً لفريق نادي النجف يساعده كل من المدربان سامر سعيد ومؤيد جودي ومدرب الحراس صالح لطفي، ورافد سالم محللاً فني".

واوضح أن "الكادر التدريبي الجديد سيتسلم مهمة قيادة فريق النجف بدء من يوم غد الاحد، استعدادا للجولات المقبلة من دوري نجوم العراق".

واضاف ان "جثير سيقود فريق النجف الثلاثاء المقبل في مهمته الاولى امام فريق زاخو في اول مهمة فنية له الى جانب الكادر المساعد".