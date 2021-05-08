قحطان جثير: إبعادي عن منتخب الشباب سياسي وأرفض العمل مساعداً لمدرب الأولمبي

شفق نيوز/ انتقد المدرب السابق لمنتخب شباب العراق بكرة القدم، قحطان جثير، يوم السبت، قرار إبعاده عن قيادة المنتخب الشبابي وتسميته مساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي العراقي، واصفاً القرار بأنه "انفرادي وسياسي".

وقال جثير لوكالة شفق نيوز "أرفض العمل مدرباً مساعداً مع أي مدرب اجنبي سيقود المنتخب الاولمبي، ومن المعيب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تسميت مدربي منتخبيّ الشباب والاولمبي في بيانه الاخير".

وأضاف "انا مدرب خط اول وقدت منتخب الشباب لتحقيق انجازات، فمن غير المعقول بعد سنوات طويلة تعيدني الهيئة التطبيعية في الاتحاد الى المربع الاول وبقرار شخصي من رئيس التطبيعية وعدم الرجوع للجنة الفنية".

وتابع جثير "قرار ابعادي عن منتخب الشباب وتسمية عماد محمد مدربا بدلا عني وترحيلي الى المنتخب الاولمبي كمساعد مدرب، قرار سياسي ولم يكن فنياً"، مشيرا الى ان "تسمية عماد محمد مدرباً لمنتخب الشباب جاءت بضغوط سياسية استجابت لها التطبيعية".

وابدى جثير استغرابه بشأن هذا القرار المفاجئ عبر وسائل الاعلام بإبعاده عن تدريب منتخب الشباب وتسميته مساعداً للاولمبي، ووضعه امام الامر الواقع، لافتاً الى انه والملاك الفني التقوا برئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان "واكد لنا اننا باقون كمدربين مع منتخب الشباب لنتفاجأ بقرار الاتحاد ينشر في وسائل الاعلام بتسميتي مساعدا للمدرب الاجنبي الجديد".

واشار الى ان "اعضاء اللجنة الفنية المسؤولين عن المدربين مع قرار بقائي على رأس الهرم التدريبي في منتخب الشباب لكوني صاحب انجازات وحصلت مع منتخب الشباب على بطولة غرب اسيا ثلاث مرات وأهلت الفريق الى نهائيات كأس العالم للشباب".

وكانت الهيأة التطبيعية قد قررت في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، بحضور رئيسها إياد بنيان وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان، ترحيل مدربي منتخب الشباب كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي، وتسمية عماد محمد مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة.