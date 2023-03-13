قحطان جثير: القوة الجوية قدم مباراة كبيرة وراضون عن النتيجة واللاعبين

شفق نيوز/ اكد مدرب نادي القوة الجوية العراقي قحطان جثير يوم الاثنين، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام نادي الشباب السعودي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم على ستاد جذع النخلة بمحافظة البصرة وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وقال مدرب القوة الجوية قحطان جثير في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة القوة الجوية امام الشباب السعودي: ان فريقنا قدم مباراة كبيرة وراضون عن النتيجة واللاعبين.

وأضاف جثير "عملنا على تغيير عدد من مراكز اللاعبين ورتم المباراة يختلف عن مباريات الدوري"، مبيناً ان "مبارياتنا كانت مضغوطة وسنعمل في اللقاء المقبل على تدوير عدد من اللاعبين".

واشار الى ان "مستوى اللاعبين في تصاعد ونمتلك شباب على مستوى عال".

اما اللاعب ابراهيم بايش قال: "أهنئ زملائي على مستواهم الجيد في مباراة اليوم".

واستطرد قائلا: "نمتلك لاعبين جيدين ودكة البدلاء عامرة وننتظر مباراة الإياب لنقدم مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية".