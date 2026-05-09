قبيل موقعة الكلاسيكو.. التوتر يتصاعد بين برشلونة وريال مدريد

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، بأن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لن يسافر إلى مدينة برشلونة لحضور مباراة الكلاسيكو.

كما تقرر عدم عقد الاجتماع التقليدي، الذي يجمع أعضاء مجلسي إدارة الناديين قبل المباراة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة لا تزال متوترة للغاية، بعد أشهر من الحرب الإعلامية بين القطبين، خصوصا في ملف التحكيم وقضية نيجريرا.

ويسعى البارسا لاقتناص نقطة على الأقل من مباراة الغد، لإعلانه بطلًا للدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية، حيث يتقدم حاليًا بفارق 11 نقطة على الريال، أقرب الملاحقين.