قبيل مباراة الزوراء والنصر.. تحذير رسمي من "الاحتيال" في بيع التذاكر

شفق نيوز- بغداد

أصدر نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيراً للجماهير الرياضية الراغبة بشراء تذاكر مباراته المرتقبة غداً الأربعاء مع النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشدداً على ضرورة تجنب شراء التذاكر من جهات غير رسمية والوقوع ضحية لعملية "الاحتيال".

وأوضح النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مخاطباً الجماهير الرياضية بأن عملية بيع التذاكر المباشر ستكون حصرياً عن طريق "تكت زون"، وسيتم إطلاقها صباح الغد عند الساعة 10:00 صباحاً في ملعب التدريبات بالشالجية في بغداد.

كما دعا النادي الجماهير إلى عدم الذهاب إلى الملعب دون تذكرة وبالتالي التسبب بالفوضى والأذى للجمهور الحاضر.

وكان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، أعلن لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، عن تخفيض أسعار تذاكر المباراة إلى 15 ألف دينار للمنطقة العادية و20 ألف دينار لمنطقة الـVIp.

وتعد مواجهة الزوراء والنصر يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 واحدة من أبرز مواجهات الجولة، وتحظى باهتمام جماهيري كبير في ظل الفارق الفني بين الفريقين والطموحات المتبادلة للتأهل في النسخة الثانية من البطولة.

وأكد مدرب نادي الزوراء عبد الغني شهد، الثلاثاء، أن فريقه يتعامل بواقعية مع مواجهة النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، مشدداً على احترام المنافس القوي، دون التخلي عن الطموح لتحقيق نتيجة إيجابية.

بدوره أكد مدرب نادي النصر السعودي، جورجي جيسوس، الثلاثاء، أن المواجهة أمام الزوراء لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن "لاعبي الزوراء سيخوضون المباراة بحماس كبير أمام جماهيرهم، ما يزيد من صعوبة اللقاء، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز لتحقيق نتيجة تليق باسم النصر السعودي".

وحول غياب النجم كريستيانو رونالدو، أوضح جيسوس أن القرار فني بحت، قائلاً: "الجميع يترقب رؤية كريستيانو، وهذا أمر طبيعي، لكننا خضنا عدداً كبيراً من المباريات في الفترة الأخيرة، وكان من الضروري منحه بعض الراحة".

ووصل وفد فريق النصر السعودي، الثلاثاء، إلى مطار بغداد الدولي استعداداً لمواجهة الزوراء، وأجرى الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب "الساحر أحمد راضي" بنادي الكرخ تحضيراً للمباراة المقررة غداً على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.