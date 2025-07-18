قبيل لقاء دهوك.. جماهير زاخو تملأ ساحة التحرير وسط بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

تجمع العشرات من الجماهير المؤازرة للاعبي نادي زاخو، مساء الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك قبل ساعات على لقاء فريقهم أمام نادي دهوك، على اديم ملعب الشعب الدولي في المباراة النهائية لكأس العراق.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، حضور الجماهير إلى ساحة التحرير والانتظار هناك لحين موعد المباراة، وتسجيل لحظات تذكارية مع نصب الفنان العراقي الراحل جواد سليم.

ويلتقي، مساء اليوم الجمعة، فريقا دهوك وزاخو، في المباراة النهائية لكأس العراق التي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً لكلا الفريقين حيث امتلأت فنادق بغداد بالكامل، كما بدأ جمهور زاخو بتجهيز (تيفو) عملاق ولا سيما في ملعب الشعب تحضيراً للمباراة، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

كما أكد رئيس رابطة جماهير نادي زاخو، للوكالة، أمس الخميس، أن الملعب اليوم سوف يمتلئ بالجمهور بعد وصول قوافل من الحافلات تصل إلى 100 حافلة والتي خصصت للجماهير للحضور لبغداد ومؤازرة الفريق في اللقاء الختامي.