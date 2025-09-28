قبيل انطلاق النسخة السادسة.. أقوى 10 دول في ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- بغداد

نحو 40 يوماً تفصلنا عن انطلاق النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يتنافس أكثر من 3500 رياضي يمثلون 57 دولة من آسيا وأفريقيا.

وكالة شفق نيوز تتبعت إنجازات الدول المشاركة في هذه البطولة، ففي كل دورة هناك دول تكتفي بالمشاركة، وأخرى تترك بصمتها على الميدان، لكن في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، هناك عشر دول استطاعت أن تصنع لنفسها تاريخاً لا يُمحى، منذ النسخة الأولى عام 2005 وحتى اليوم.

هذه الدول لم تكتفِ بحصد الميداليات بل تحوّلت إلى علامات فارقة في السجل الذهبي للدورة، لتصبح قصص إنجازاتها جزءاً من هوية الدورة.

تركيا

تسلّقت تركيا القمة سريعاً وتربّعت عليها بثبات بـ239 ذهبية من أصل 645 ميدالية، مزجت بين السباحة وألعاب القوى لتصبح الرقم الأصعب الذي لا يتجاوزه أحد.

إيران

أما إيران فقد كتبت حضورها في المركز الثاني بثقة بـ118 ذهبية و320 ميدالية إجمالية، اعتمدت على قوتها في ألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه، لتبقى منافساً لا يغيب.

أذربيجان

الفنون القتالية صنعت هوية أذربيجان في هذه البطولة حيث حصدت 114 ذهبية من أصل 300 ميدالية، وأثبتت أن الجودو والمصارعة والكاراتيه ليست مجرد رياضات، بل ألقاب محفوظة باسمها.

أوزبكستان

واستطاعت أوزبكستان بسطت سيطرتها بدءً من الجمباز إلى الملاكمة وصولاً إلى الألعاب الفردية وفي أكثر من ميدان، وحصلت على 66 ذهبية من أصل 212 ميدالية جعلتها حاضرة دوماً في الصفوف الأولى.

إندونيسيا

بينما عرفت إندونيسيا كيف تباغت الجميع بـ56 ذهبية من أصل 222 ميدالية، وتألقت في ألعاب القوى.

مصر

وحملت مصر راية أفريقيا في التضامن الإسلامي بـ46 ذهبية من أصل 45 ميدالية، وأثبتت قوتها في السباحة والفنون القتالية، ورسخت نفسها على منصات التتويج.

كازاخستان

فيما دخلت كازاخستان السباق بقوة بـ42 ذهبية من أصل و135 ميدالية، صنعت حضورها في رفع الأثقال والملاكمة، لتؤكد أنها رقماً يصعب تجاوزه.

المغرب

أما المغرب فقد جعلت من الدورة مساحة للجري والانتصار بـ40 ذهبية من أصل 146 ميدالية، حيث تألقت في ألعاب القوى، وأضافت الكاراتيه والتايكوندو لتبقى دائماً بين الكبار.

السعودية

فيما جمعت السعودية 37 ذهبية من أصل 111 ميدالية، وأثبتت قوتها في رفع الأثقال وألعاب القوى، ومع استضافة الرياض لنسخة 2025، تفتح المملكة صفحة جديدة في البطولة.

ماليزيا

وأنهت ماليزيا قائمة العشرة الكبار بثبات بـ33 ذهبية من أصل 97 ميدالية، وتألقت في السباحة والكاراتيه وألعاب القوى، وحجزت لنفسها مكاناً دائماً بين النخبة.

عقدان من الزمن كانت هذه الدول العشر أبطال دورات التضامن الإسلامي، وكتبت الإنجاز تلو الآخر، واليوم، ومع اقتراب النسخة السادسة يبقى السؤال: من سيواصل التفوق، ومن سيخطف الأنظار بمفاجأة جديدة".