قبيل الكلاسيكو.. فليك ينأى بنفسه عن مشاكل ريال مدريد وأربيلوا يتحدث عن "خيانة"

علّق المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانزي فليك، على الأزمة التي اندلعت داخل غرفة ملابس غريمه التقليدي، ريال مدريد، بين الثنائي أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي ووصلت إلى حد الاشتباك بينهما، وتوقيع عقوبة مالية كبيرة على الثنائي من قبل الإدارة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، غدا الأحد: "لقد كان الأمر مفاجئًا بعض الشيء، لكن بصراحة لا يهمني، فهذا ليس ناديّ وليس فريقي".

وعلى الرغم من نأيه بنفسه عن الأزمة، أضاف فليك رؤيته العامة لمثل هذه المواقف قائلاً: "هذه الأشياء تحدث في كرة القدم كما تحدث في الحياة اليومية. لن أقول إنها أمر طبيعي، لكنها واردة الحدوث. وفي مثل هذه الحالات، تظل لغة الحوار والتواصل هي الحل الأمثل لتجاوز الأزمات".

وتابع فليك حديثه مقارنًا بوضع فريقه الحالي: "لن أدّعي أن غرف ملابسنا لم تشهد أي واقعة قط، فنحن بشر ومعرضون للخطأ، لكن الأهم دائمًا هو كيفية التعامل ورد الفعل عقب حدوث ذلك".

وأعرب المدرب الألماني عن فخره بحالة الانضباط داخل "البلوغرانا"، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بفريقي، فنحن نمتلك قنوات تواصل رائعة وفعالة تساعدنا على حل أي إشكاليات قبل تفاقمها".

وأعرب المدير الفني لبرشلونة عن طموح فريقه الكبير لحسم لقب الدوري الإسباني في موقعة "الكلاسيكو" المرتقبة، قائلاً: "نريد الفوز باللقب، وسيكون الثاني لنا على التوالي. تحقيق هذا الأمر في إسبانيا يعد إنجازًا مذهلاً وغير معتاد، لذا لا شيء يهمنا الآن إلا التركيز المطلق على هذا الهدف".

وحول التساؤلات التي أثيرت عما إذا كان ريال مدريد يبدو "أفضل حالاً" في غياب كيليان مبابي، رد المدرب الألماني بحسم دفاعًا عن النجم الفرنسي: "مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم دون أدنى شك.. بوجوده في الملعب، يمتلك المنافس جودة فنية هائلة، فهو لاعب يشكل خطورة بالغة في كل موقف وبكافة الطرق الممكنة".

من جانبه دافع ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد بنبرة حاسمة عن غرفة الملابس قائلاً: "لن ألقي بلاعبَي في نار الانتقادات العامة، فهما يمثلان جوهر ريال مدريد وقيمه خير تمثيل".

كما فنّد أربيلوا بشدة التقارير التي تحدثت عن وجود تمرد أو قلة احترام تجاهه من قِبل اللاعبين، قائلاً: "ثمة الكثير من الأكاذيب التي تُحاك في هذه الآونة، والادعاء بأنهما أساءا إليَّ أو أظهرا عدم الاحترام لشخصي هو محض افتراء وأكذوبة كبرى لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بحزم النادي وسرعته وشفافيته، وثانيًا، أن اللاعبين اعترفا بخطئهما وأعربا عن ندمهما واعتذرا، هذا يكفيني، ما لن أفعله هو مهاجمتهما علنًا، لأنهما لا يستحقان ذلك، لقد أظهرا لي معنى أن تكون لاعبًا في ريال مدريد خلال الأشهر والسنوات الأربع الماضية".

وتابع: "يستحق فالفيردي وتشواميني أن نتجاوز هذه المرحلة وأن نمنحهما فرصة لمواصلة الكفاح من أجل هذا النادي، أنا فخور بهما للغاية، لن أسمح باستغلال هذا الأمر للتشكيك في احترافيتهما. قول إنهما غير محترفين ولم يحترماني كذبة وافتراء".

وعن رأيه في تسريب ما حدث بين الثنائي من داخل غرفة الملابس، أشار أربيلوا: "أن يتم تسريب أشياء تحدث داخل غرفة الملابس، فهذا بالنسبة إليّ خيانة لريال مدريد، إنه تصرف غير وفيّ إطلاقًا لهذا الشعار، وهو أمر يحزنني كثيرًا، لكن أنا لا أعمل في الـCIA (المخابرات الأمريكية) أو أي شيء من هذا القبيل، كما أنني لا أتهم لاعبيّ فريقي ولا أي شخص بالوقوف وراء ما حدث ولا يمكنني فعل ذلك، هناك الكثير من الأشخاص داخل ريال مدريد ولست هنا لأشير بأصابع الاتهام إلى أحد، ما يحدث مع لاعبيّ سيبقى بيني وبينهم".

وواصل: "إذا كنتم تريدون إلقاء اللوم على أحد، فأنا المسؤول عن كل ما يحدث في ريال مدريد".

كما أكد أربيلوا أن تشواميني سيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة برشلونة، موضحا: "تشواميني جاهز لمباراة الغد".

وكشفت تقارير إعلامية عن وقوع مشاجرة عنيفة بين تشواميني وفالفيردي خلال حصتين تدريبتين استعدادًا للقاء برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، ما تسبب بنقل النجم الأوروغوياني إلى المستشفى.

تلك الواقعة أحدثت ضجة إعلامية كبيرة داخل أروقة النادي الإسباني وبسبب ذلك اتخذ النادي قرارًا تأديبيًا بفرض غرامة مالية على الثنائي قُدرت بنحو نصف مليون يورو، وهو رقم كبير للغاية.

المشاجرة الأولى بينهما لم ترتقِ إلى نتائج عنيفة لكن الثانية كانت قوية، إذ أصيب فالفيردي في رأسه وخرج إلى المستشفى سريعًا، وبسبب تلك الإصابة لن يشارك في مباراة برشلونة رسميًا.