قبل 9 أيام على انطلاقها.. تفاصيل مهمة عن "خليجي الكويت" وأسعار التذاكر

شفق نيوز/ كأس الخليج العربي 26 أو خليجي الكويت 26، هي النسخة السادسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي، التي تقام كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستقام بالكويت في الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج للمنتخبات لكرة القدم خليجي 26، المقرر إقامتها في الكويت أواخر الشهر الحالي، اكتمال كل التحضيرات وتجهيز الملاعب التي تستضيف البطولة.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي الكويت الدولة المضيفة، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.

ووقع المنتخب العراقي حامل اللقب بالمجموعة الثانية برفقة اليمن، البحرين والسعودية، بينما يتواجد بالمجموعة الاولى المنتخب الإماراتي والقطري برفقة عمان والبلد المستضيف للبطولة المنتخب الكويتي.

والكويت، الدولة المستضيفة وصاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بـ10 ألقاب، العراق: حامل لقب النسخة الماضية، السعودية: بطل البطولة ثلاث مرات، الإمارات: بطلة نسختين سابقتين، قطر: بطل ثلاث نسخ، البحرين: حققت اللقب مرة واحدة، عُمان: فازت بالبطولة مرتين، اليمن: تسعى لتحقيق أول إنجاز لها في البطولة.

وتُقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تم تقسيم المنتخبات كالتالي:يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يعتمد نظام خروج المغلوب، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، والعكس.

وبحسب اللجنة المنظمة للبطولة، تم إجراء تحسينات كبيرة على الملاعب تضمنت استبدال الإضاءة وتجديد الأرضيات والبوابات والمرافق، بالإضافة إلى حداثة تصميم استاد جابر المبارك وتماشيه مع النسق الأوروبي.

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في 21 ديسمبر بين الكويت وسلطنة عمان على استاد جابر الأحمد الدولي، الذي سيستضيف النهائي أيضاً في الثالث من يناير 2025.

مشوار العراق

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في خليجي الكويت 2026 ‏ويلاقي المنتخب اليمني على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح "الصليبيخات" في الساعة 5:25 مساءً يوم الأحد الموافقة 22 كانون الأول، وعلى ملعب جابر الأحمد، سيواجه العراق البحرين 8:30 من يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الاول، ويختتم المنتخب العراقي مباراة مجموعته بلقاء القمة أمام السعودية على ملعب جابر الأحمد في الساعة 5:30 مساءً يوم 28 من كانون الأول.

وفاز منتخب العراق بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت على أرضه، بعد أن تغلب على المنتخب العُماني في النهائي بنتيجة 3-2 ، بينما حصدت الكويت البطولة 10 مرات كأكثر منتخب تُوج ببطولة كأس الخليج العربي، وفي الجدول الآتي قائمة أكثر الدول فوزًا باللقب.

أسعار التذاكر

وحددت الساعة السابعة مساءً يوم 21 الشهر الجاري موعدًا لحفل افتتاح البطولة على ستاد جابر الدولي، الذي يحتضن المباراة الأولى بين الأزرق والمنتخب العماني .

وتنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد مالقنوات العربية، وهي كالتالي ..قنوات الكاس والكويت الرياضية والقناة العراقية الرياضية وقناة البحرين الرياضية وقناة ابو ظبي الرياضية 1 وقناة عُمان الرياضية وقناة دبي الرياضية 1.

وحددت اللجنة 6 فئات لتذاكر مباراتي الافتتاح تبدأ بـ 4 دنانير للفئة الرابعة، 6 دنانير للفئة الثالثة، 8 دنانير للفئة الثانية، 10 دنانير للفئة الأولى، والفئة الذهبية بـ 30 دينارًا، والفئة الفضية بـ 20 دينارًا.

أما بقية المباريات، فستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة، 4 دنانير للفئة الثالثة، 6 دنانير للفئة الثانية، 8 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية 20 دينارًا والفئة الفضية 15 دينارًا.

وستقام المباريات على ملعبيْ جابر الدولي وجابر المبارك، بعد الانتهاء من صيانتهما بالكامل، على أن يُعتمد استاد علي صباح السالم ملعباً احتياطياً.

تم تصميم شعار بطولة خليجي زين 26 ليعكس التراث الخليجي الغني، حيث استُخدمت رموز متنوعة من دول الخليج العربي، منها: الكثبان الرملية: تمثل الصحراء التي تجمع دول الخليج، شراع البوم الكويتي: يرمز إلى التراث البحري، الجمل: يعكس القوة والصبر، سعف النخيل: رمز الحياة والكرم، جناح الصقر: يرمز إلى القوة والطموح، العقال: يعكس الأصالة الخليجية ، حرف الألف: يرمز للغة العربية، كما تم اختيار اللون الأزرق في الشعار ليمثل منتخب الكويت الوطني، معززًا الفخر الوطني بالدولة المستضيفة.