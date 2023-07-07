قبل 3 جولات.. نجم الصقور يواصل صدارة هدافي الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / واصل نجم القوة الجوية، مهند عبد الرحيم انفراده بصدارة هدافي الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، برصيد 18 هدفاً، وذلك مع تبقي 3 جولات على انتهائه.

وجاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز، لاعبان برصيد 13 هدفاً وهما لاعب النفط المحترف ديني انتوي، ولاعب الحدود المحترف محمد سويد.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب لاعب نوروز المحترف كلاوديو مارادونا برصيد 12 هدفاً، والرابع لاعب نادي الشرطة علاء عبد الزهرة برصيد 11 هدفاً.

فيما حل أربعة لاعبين بالمركز الخامس، برصيد 10 أهداف، وهم مهاجم الزوراء علاء عباس، ومهاجم أربيل أمجد راضي، ولاعب الشرطة احمد فرحان، ومحترف نفط ميسان بنيامين اكور.