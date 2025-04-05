قبل 6 جولات.. باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

شفق نيوز/ حسم فريق باريس سان جيرمان، تتويجه بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2024-2025، وذلك مع تبقي 6 جولات على نهاية البطولة.

واستضاف سان جيرمان، نظيره فريق أنجيه على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الفرنسي، مساء السبت.

وكان فريق باريس سان جيرمان بحاجة لنقطة واحدة من أجل حسم تتويجه باللقب.

لكن فريق العاصمة، تمكن من تحقيق الفوز على أنجيه بهدف نظيف أحرزه ديسير دوي في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء.

وحقق فريق المدرب لويس إنريكي انتصاره التاسع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.