قبل يومين من مباراة العراق المرتقبة.. الاتحاد الكويتي يصدر تحذيراً

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الأحد، بياناً تحذيرياً بشأن تزوير تذاكر دخول مباراة منتخبه أمام العراق.

وذكر البيان: "اطلعنا على ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بانه يوجد اشخاص مجهولي الهوية يقومون ببيع تذاكر لحضور مباراة الكويت الوطني وبين منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بطريقة غير مشروعة، علماً بان الاتحاد الكويتي لكرة القدم لديه منصة معتمدة لبيع تلك التذاكر وهي المعتمدة فقط لدخول المباراة".

وأضاف: "بناء عليه يحذر الاتحاد الكويتي لكرة القدم كافة الجماهير من التعامل مع هذه الفئات المجهولة والمواقع غير الرسمية، الامر الذي قد يتسبب في حرمان من يشترونها من دخول الملعب فضلاً عن خسارة الاموال وتعرضهم للنصب والاحتيال".