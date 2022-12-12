قبل نحو عام .. مبابي يتوقع مواجهة المغرب في المونديال وحكيمي يرد: سأحطمك

شفق نيوز / انتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للنجمين المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي خلال زيارتهما لقطر في كانون الأول الماضي، حيث توقع مبابي مواجهة بين فرنسا والمغرب في مونديال قطر.

وتم تصوير الفيديو خلال زيارة نادي باريس سان جيرمان، حيث يلعب حكيمي ومبابي، لقطر، في عطلة الشتاء للموسم الماضي.

وظهر في الفيديو مبابي وحكيمي وهما في ملعب "المدينة التعليمية" الذي احتضن مجموعة من المباريات في بطولة كأس العالم الحالية، حيث قال مبابي: "نحن هنا في ملعب المدينة التعليمية، 40 ألف متفرج سيتواجدون هنا، لمتابعة مباراة فرنسا ضد تونس (في دور المجموعات). أتمنى أن نفوز. وبعد ذلك سنلعب ضد المغرب".

وأضاف النجم الفرنسي: "سأضطر إلى تدمير صديقي"، في إشارة إلى المغربي حكيمي، ورد عليه الأخير: "سأحطمه".

وتابع مبابي: "سيكسر قلبي، ولكن هذه هي الكرة، يجب أن أدمره"، قبل أن ينفجر الصديقان في موجة من الضحك.

ومنذ انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

ولكنهما هذه المرة سيكونان متنافسين على أرض الملعب، عندما يلتقي المغرب مع فرنسا بعد غد الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر.

وكان توقع مبابي عن مواجهة فرنسا وتونس في دور المجموعات بالمونديال لم يكن صائبا، حيث حقق "نسور قرطاج" المفاجأة وفازوا بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهم بمنتخب "الديوك" في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.