قبل موقعتي العراق في تصفيات المونديال.. درجال يوجه رسالة لمقدمي البرامج الرياضية

شفق نيوز/ دعا رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، يوم الخميس، مقدمي البرامج الرياضيّةِ عبر مختلف وسائل الإعلام، إلى التهدئة قبل مباراة المنتخب أمام نظيره الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال مأدبةَ إفطارٍ أقامها درجال، لمقدمي البرامج الرياضيّةِ بحُضورِ مستشار رئيسِ الوزراء خالد كبيان، ورئيسِ اللجنةِ الأولمبيةِ عقيل مفتن، ومديرِ هيئةِ الاتصالات محمد الغرباوي، ونقيبِ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ومدير شبكةِ الإعلام العراقيّ كريم حمادي، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، ومدير العراقيّة الرياضيّة أحمد منادي.

وعقد رئيسُ الاتحاد، اجتماعاً مع مقدمي البرامج وبحضور الجميع، تطرقَ فيه إلى ضرورةِ التكاتف في المرحلةِ المُقبلة في تهيئةِ الأجواء المُناسبة لمشوارِ المنتخب الوطنيّ في المباراتين المهمتين أمام الكويت والأردن، لأنهما الطريقُ للوصول إلى المونديال المُقبل.

وقال درجال، إن "الوصولَ إلى المونديال حلمٌ طالَ انتظاره من قبل العراقيين، وستكون له تأثيراتٌ ايجابيةٌ كبيرةٌ على جميع المفاصل، لا سيما أن رئيس الوزراء يعدُّ الداعمَ الأكبر لكرةِ القدم، والرياضة العراقيّة بصورةٍ عامة، وبما أن الإعلامَ لاعبٌ حقيقيٌ ومؤثرٌ في تحقيقِ حلم الوصول فلابدَّ من المساندةِ بتوفير الأرضيةِ الصالحة للمنتخبِ الوطنيّ.

بعدها قدّم عُضو الاتحادِ أحمد الموسوي عرضاً مفصلاً عن جميع المراسلاتِ والمخاطباتِ مع الاتحادين الدولي والآسيويّ والخاصة بمباراةِ المنتخب العراقي وفلسطين، وتوضيح العديد من النقاطِ الجوهريّة المتعلقة بالمباراة.

وقال رئيسُ اللجنة الأولمبية عقيل مفتن: علينا دعمُ المنتخب الوطنيّ، وتناول الأمور الايجابية المساندة للمنتخبِ الوطني، والابتعاد عن القضايا السلبية التي لا تخدم مشواره، فالفوزُ في المباراتين المقبلتين يجعلنا الأقربَ للوصول إلى المونديال المُقبل.

في المقابل، ذكر مستشارُ رئيس الوزراء خالد كبيان أن "الوقوفُ مع المنتخبِ الوطني واجبٌ وطنيٌ يحتّم على الجميع الوقوف صفاً واحداً يساند المنتخبَ في تَحقيقِ حلم الوصولِ إلى المونديال الذي له انعكاساتٌ ايجابيةٌ، كما لابد من العملِ بروحٍ واحدةٍ ورغبةٍ صادقةٍ بالنجاحِ الذي يتحقق من خلال الابتعادِ عن الغوصِ في المشكلات".

من جانبه، حث نقيبُ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الإعلامِ بجميع مسمياته على تقديم المُساندة الكبيرة والدعم اللازم لبناءِ الأُسسِ الصحيحة لمِشوارِ المنتخبِ العراقي في مواجهتي الكويت وفلسطين، لأن الفوزَ فيهما يقرب أسود الرافدين من الوصول إلى كأس العالم، وإسعاد الشعب.