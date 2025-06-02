قبل موقعة كوريا الجنوبية.. هكذا ظهر "أسود الرافدين" في تدريبات اليوم (صور)

شفق نيوز/ انطلقت الوحدة التدريبيّة الثامنة للمنتخب العراقي "أسود الرافدين" في ملاعب مدينة البصرة الرياضيّة، مساء اليوم الاثنين، تحضيراً لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية، ضمن الجولةِ التاسعة من تصفياتِ المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شارك اللاعبون بالتدريبات المسائية استعداداً للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل 5 حزيران/ يونيو الجاري.

وأمس الأحد، كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، عن غياب خمسة لاعبين من صفوف المنتخب العراقي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، وذلك بسبب الحرمان والإصابة.

وذكر المصدر، أن الغيابات تشمل هداف المنتخب أيمن حسين وقلب الدفاع ريبين سولاقا نتيجة الحرمان وتراكم البطاقات، فيما سيغيب كل من منتظر الماجد ومصطفى سعدون وزيدان إقبال بداعي الإصابة.