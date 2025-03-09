قبل موقعة الأتلتيكو في الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز عقبة رايو فاييكانو بصعوبة

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد، فوزاً صعباً على ضيفه رايو فاليكانو 2-1، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياغو برنابيو.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق هدافه كيليان مبابي في الدقيقة 30، فيما عزز النادي الملكي تقدمه بعدها بأربع دقائق (34) عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتوغل في منطقة الجزاء، ثم يسدد واضعا الكرة داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الليغا.

وفي الوقت محتسب بديل من الضائع في الشوط الأول نجح رايو فاليكانو في تقليص النتيجة عن طريق بيدرو دياز الذي راوغ ثم سدد الكرة بقوة متجاوزة خط المرمى دون أن تهز الشباك مما استدعى استشارة الفار.