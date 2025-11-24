قبل موقعة الهلال السعودي.. مدرب الشرطة العراقي يعد بأداء "قوي وقتالي"

شفق نيوز- الرياض

أكد مدرب نادي الشرطة العراقي، مؤمن سليمان، مساء اليوم الاثنين، أن فريقه سيؤدي أدءً "قوياً وقتالياً" أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

وقال سليمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المرتقبة أمام الهلال غداً، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الفريق سيدخل المواجهة بكامل جاهزيته البدنية والفنية، والجهاز الفني يتطلع لأن يظهر اللاعبون بأفضل صورة تعكس إمكانياتهم الحقيقية.

وأضاف أن مواجهة الهلال تمثل "اختباراً مهماً وصعباً"، واصفاً النادي السعودي بأنه "واحد من أعظم وأقوى فرق القارة الآسيوية، الأمر الذي يمنح المباراة طابعاً خاصاً ويتطلب تركيزاً عالياً من جميع عناصر الفريق".

وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن الشرطة يطمح لتقديم أداء يليق بحجم المناسبة وباسم النادي وجماهيره.

وأبدى مدرب الشرطة سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه لاعبوه خلال الفترة الماضية، مؤكداً ثقته بقدرتهم على "القتال حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة، والعمل بكل قوة طوال 90 دقيقة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تليق بطموحات الفريق".